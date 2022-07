Jeśli usłyszałeś pojęcie "listwy wykończeniowe" i nie miałeś pojęcia, co to jest, to świetnie, że się tu znalazłeś. To dość specjalistyczny termin, który wcale nie musi być aż tak oczywisty do zrozumienia. Zapewne myśląc o tym haśle, mamy pewne wyobrażenia i wizualizację, jednak jeśli chcesz dowiedzieć się, do czego służą listwy wykończeniowe, to przeczytaj poniższy post!

Po co są listwy wykończeniowe?

Listwy wykończeniowe to takie materiały, które pozwalają nam zasłonić zakończenie danego panelu, ściany czy płytki. Jest to po prostu element, który stosujemy, aby udekorować nieestetyczne wykończenie miejsc styku dwóch części lub aby zablokować jego przesuwanie się. Są też świetnym zabezpieczeniem przed odkładaniem się pomiędzy elementami kurzu i innych pyłków, których nie chcemy w naszym domu. Jest wiele rodzajów listw wykończeniowych, jednak najczęściej wykorzystuje się listwy przypodłogowe, przyblatowe i narożne. Z takimi listwami możemy więc mieć styczność praktycznie wszędzie.

Listwy na dachu

Co ciekawe, listwy wykończeniowe znajdują się również na niektórych dachach. W przypadku kiedy pokryty jest on warstwą obciążającą z grubego żwiru, sprawdzają się one świetnie jako element zbierający i blokujący przemieszczanie się drobnych kamieni. Nazywane są one często listwami żwirowymi i można je wykorzystywać również jako wykończenie profilu posadzki.